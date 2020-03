Sky: l’effetto sul bilancio del Napoli tra sospensione degli stipendi in stile Juve e possibili perdite

La redazione di Sky Sport ha condotto uno studio sugli effetti che possono avere sui bilanci delle big di Serie A i tagli degli stipendi e le possibili perdite dovute ai mancati incassi a causa della sospensione del campionato.

Lo studio parte dal dato del lordo relativo al monte ingaggi delle sei big del campionato. I dati fanno riferimento a quelli della scorsa stagione, di poco diversi rispetto a quelli attuali.

Per quanto riguarda, dunque, gli ingaggi al lordo la Juventus sfora il muro dei 300 milioni mentre il Napoli non supera i 135 milioni di euro.

Gli effetti del ‘Lodo Juve’ sul bilancio – Ecco, come mostrato dal grafico, quanto risparmierebbero le sei big italiane se tutte quante adottassero il ‘Lodo Juve’. Il bilancio del Napoli gioverebbe di 45 milioni di euro.

Le potenziali perdite – Ai possibili risparmi vanno però paragonati le potenziali perdite dovute ai mancati incassi. Tracciando il peggior scenario possibile e dunque supponendo che da qui fino a giugno le società non incassino nulla, queste sono, come illustrato nel grafico, le potenziali perdite delle big di Serie A. Per il Napoli si parlerebbe di perdite intorno ai 62 milioni di euro.

Rapporto tra perdite e stipendi risparmiati – A questo punto si possono definitivamente paragonare perdite e guadagni avvenuti con il ‘Lodo Juve’. In questo caso il Napoli ammortizzerebbe perdite pari a 17 milioni di euro come mostrato dal grafico.

Fonte Grafici Sky Sport

