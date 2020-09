Sky – Llorente e Younes verso la cessione. No del Napoli allo Spartak per Hysaj. Le ultime sulle trattative in uscita degli azzurri.

“Llorente sarebbe sempre più vicino alla cessione in Spagna, all’Elche.

A salutare il Napoli potrebbe essere ancheAmin Younes, ala classe 1993, che nell’annata passata ha collezionato appena 11 presenze e un gol. Per lui il futuro dice Germania, o Fortuna o Eintracht.

Capitolo Hysaj invece, con lo Spartak Mosca che ha offerto agli azzurri 7 milioni di euro per il cartellino del terzino albanese. Il Napoli però è intenzionato a rifiutare.”

Comments

comments