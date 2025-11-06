Sky: Lukaku accelera. A Bologna( quasi) come in Champions

Il Napoli si è allenato oggi a Castelvolturno e la buona notizia è che Lukaku sta aumentando i carichi per tornare prima della Supercoppa

Per quanto riguarda la formazione di domenica potrebbero esserci poche novità rispetto alla Champions.

Elmas e Gutierrez confermati e uno tra Neres e Lang a sinistra al posto di Politano

