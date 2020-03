Sky, lunedì il ritorno in gruppo di Koulibaly: nel mirino la gara con la Spal

Secondo quanto riferito da Sky Sport, arrivano buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese ha svolto, oggi, parte dell’allenamento in gruppo, per poi lavorare a parte. Stando all’emittente satellitare, Koulibaly potrebbe tornare in squadra già a partire da lunedì, visti i progressi visti mostrati nelle ultime sedute.

Quando tornerà in campo? Il Napoli questo fine settimana riposerà, e tornerà in campo venerdì prossimo contro il Verona, al Bentegodi. Difficilmente il senegalese verrà schierato dal primo minuto, così come è improbabile un suo impiego nel match col Barcellona. Realisticamente, la prima data buona per rivederlo in campo potrebbe essere il 22 marzo, giorno della gara casalinga con la Spal.

Comments

comments