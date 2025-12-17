Sky: Mainoo in cima alla lista del Napoli ma va fatto presto. E su Lucca…

La Supercoppa resta un obiettivo da centrare, se possibile. Il Napoli la giocherà al massimo delle sue possibilità.
Il Napoli- – ha detto il giornalista Skly a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre –
sarà attivo sul mercato, penso che un centrocampista serve per affrontare un gennaio pieno di partite.
Però, come ho sempre detto, occorre acquistarlo subito, agli inizi del mese, altrimenti potrebbe essere meno utile perché dopo Lobotka a metà del prossimo mese potrebbe recupere anche Anguissa.
Mainoo è il primo in lista, il fratello del calciatore si è esposto chiedendo pubblicamente di ‘liberare’ il ragazzo, vedremo se il Napoli riuscirà a prenderlo nei tempi giusti.
Come alternative ci sono varie possibilità, ma l’ideale sarebbe prendere un under 23 per non pesare sulla lista.
Lucca resta in bilico ma non credo che il Napoli lo cederà ad una diretta concorrente, Milan o Roma ad esempio, e comunque non prima di fine gennaio, visto che dovrà prima valutare nel dettaglio la condizione di Lukaku.
Non penso invece che arrivi un vice-Di Lorenzo. In quel ruolo può giocare Spinazzola, c’è ancora Mazzocchi e quindi le soluzioni non mancano”