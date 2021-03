Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 per riferire le ultime su Manolas e Lozano.

I due infatti non partiranno per Milano per la sfida contro il Milan. Queste le sue parole:

“Continuano i problemi. Non partiranno per Milano Rrahmani, Manolas e Lozano. Quest’ultimo si preferisce preservarlo per la Roma. Scelte obbligate in difesa con Maksimovic e Koulibaly.“

