Sky, Marchetti: “Boga e Under ancora lontani, non credo nella pista Veretout”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, per parlare del mercato azzurro.

“Osimhen? Aspettiamo solo il tweet di De Laurentiis. Al Lille andranno Manzi e, probabilmente, Karnezis, che deve, però, sciogliere le ultime riserve. Ci sono stati dei rallentamenti a causa del cambio dell’agente di Osimhen, ma di fatto l’accordo non è stato mai messo in discussione.

Chi più vicino al Napoli tra Under e Boga? Ad oggi Boga, ma sono entrambi ancora lontani. C’è stata una chiacchierata con il Sassuolo ma non credo valga i 40 milioni richiesti. Under, invece, potrebbe arrivare in azzurro solo se inserito nella trattativa Milik. A proposito di Milik e Juventus, Pellegrini, di proprietà della Juve, può essere una pedina da poter inserire nella trattativa.

Caputo è esploso tardi, ma non credo possa andare a Napoli. Lozano non è un giocatore da Sassuolo perché guadagna tantissimo e credo non se ne sia neanche parlato.

Koulibaly è un giocatore straordinario per fisicità, tecnica e tattica. E’ un difensore raro e per questo i 60 milioni offerti non bastano. Se il Manchester City continua a giocare al ribasso, il Napoli fa bene a non sedersi neppure. Il ragazzo, oltretutto, ha anche dato grande apertura nei confronti degli azzurri e per questo non necessariamente andrà via, non è uno fuori dal progetto.

Non credo alla pista Veretout perchè sta molto bene a Roma e il club difficilmente lo darà via. Come sesto centrocampista, credo possa arrivare un giovane da far crescere.

