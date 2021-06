Sky- Marchetti: “Con un possibile addio di Fabiàn il Napoli non vuole farsi trovare impreparato.”

Il giornalista Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato a Marte Sport Live del Napoli.

Marchetti ha parlato degli addii in casa Napoli di un possibile colpo di mercato e ha detto: “Hysaj? Penso ci sia la possibilità per lui della Lazio. Chi sostituirà Bakayoko? A livello numerico non ci sarebbe bisogno, si può andare su un centrocampista se dovesse andar via Fabian Ruiz. Diciamo che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato qualora dovesse andar via lo spagnolo.

Il mercato del Napoli è questo, al di là del terzino sinistro e anche per il centrale difensivo il discorso è lo stesso: dipende da Koulibaly. Terzino sinistro? Stiamo osservando che quando non si vende, non si compra. Se le cose dovessero andar male si resterà contenti così. Il Napoli sarebbe stra competitivo ma a sinistra qualcuno bisogna prendere. Però di fatto il mercato non è nemmeno iniziato.

Svincolati? Se parliamo di Depay, Wijnaldum e Donnarumma, questi non sono nomi da Napoli per gli ingaggi. Il club non ha mai fatto il passo più lungo della gamba e questo paga. Si poteva vincere di più e meglio ma poi si poteva avere una situazione disastrata e questo è un merito, il Napoli viene gestito in maniera oculata e buona pur garantendo competitività. Andare a inseguire i parametro zero non è mai stata la politica del Napoli.”

