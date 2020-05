Sky, Marchetti: “Koulibaly e Allan a fine ciclo: andranno via. Non credo arriveranno campioni”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live.

L’argomento è il mercato azzurro, che potrebbe essere contraddistinto dalle cessioni di Koulibaly e Allan: ““Il Napoli cercherà prima di piazzare calciatori a fine ciclo, come Koulibaly e Allan. Con una buona opportunità, entrambi andranno via, poi si penserà agli acquisti. Lo stesso Milik, se non rinnova, sarà ceduto e, francamente, non credo rinnoverà. Il Napoli comunque ha già comprato un attaccante, Petagna, e poi c’è Mertens.

Petagna? Non credo verrà ceduto, al massimo potrebbe andar via in prestito, e in tal caso ci sarebbe la fila. Se così fosse, il Napoli potrebbe prendere un attaccante più pronto. Ma, ripeto, non credo che il Napoli comprerà un crack, non arriveranno campioni: il nuovo corso prevede l’acquisto di calciatori che possano diventare molto forti in azzurro”.

