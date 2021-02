Sky, Marchetti: “Napoli obbligato a provarci contro il Granada. Per la panchina Juric e Italiano, ma occhio a De Zerbi”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport.

“Se si salva la stagione con il Granada si salva anche Gattuso? Non credo, le problematiche emerse hanno radici profonde, e ci vorrà più di una partita per rimettere a posto il rapporto. Sicuramente se Gattuso dovesse riuscire a rimettere in piedi una situazione obiettivamente difficile avrebbe grande credito, ma poi sarebbe da vedere cosa vuole fare il tecnico, che dal canto suo potrebbe avere da ridire su alcune dinamiche avvenute. Indipendentemente dai risultati, a fine stagione le strade si dovrebbero separare.

Sostituti? I favoriti sono i “soliti” Juric e Italiano, anche se non sottovaluterei il discorso legato a Di Zerbi, ma comunque si cercherà di puntare su un allenatore giovane: parlamo ovviamente di tre filosofie di gioco completamente diverse, ma tutti e tre hanno l’ambizione di emergere. Benitez accetterebbe di fare il Direttore Tecnico? Bisognerebbe chiedere a lui! Napoli-Granada? Il paradosso è che bisogna dimostrare in campo di aver risolto problemi nati fuori da esso. Il Napoli deve isolarsi e pensare soltanto alla partita e basta, ritrovare un equiilbrio che non c’è più. Stasera non sarà semplice, recuperare un 2-0 in competizione europea non è facile e il Granada se è arrivato fino a qui dev’esserci un motivo. Ma il Napoli ha l’obbligo di provarci”.

