Sky, Marchetti: “Per Bernardeschi non ci risulta una frenata ma un ulteriore incontro”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di SkySport. Le sue dichiarazioni.

“Bernardeschi? Non ci risulta di una frenata, ma risulta un ulteriore incontro. Bernardeschi erede di Politano? Non lo so sinceramente, potrebbe essere l’erede di Mertens. Mentre Deulofeu è più il possibile sostituto di Politano. Il Napoli non vorrebbe pagare un anno in più Mertens con le stesse cifre di quest’anno perché non ritiene che questo salario sia opportuno per la sua età ed il suo rendimento. Il Napoli ha risposto di no alla famosa lettera di Mertens perché l’operazione sarebbe costata troppo a lordo”

