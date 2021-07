Sky, Marianella: “Jorginho candidato al Pallone d’Oro in caso di vittoria dell’Europeo”

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Jorginho durante il notiziario sportivo in onda sull’emittente satellitare.

“Jorginho prossimo Pallone d’Oro? E’ stato sicuramente protagonista della vittoria del Chelsea in Champions League, se l’Italia vince l’Europeo, Jorginho quindi porterebbe a casa i due trofei principali della stagione. Quando in un’annata c’è un Mondiale o un Europeo, la prima cosa che si guarda per l’assegnazione del Pallone d’Oro è il giocatore più importante della squadra che vince il trofeo. Quindi la candidatura sarebbe molto forte, non credo che possa essere il favorito di default ma rientrerebbe nella conversazione“.

