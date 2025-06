Sky: Marianucci verrà valutato da Conte. In attacco arriverà un alternativa a Lukaku

Il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha fatto il punto su Marianucci ed il mercato degli attaccanti del Napoli in entrata e in uscita

“Marianucci è un acquisto chiuso già sei mesi fa, si tratta di un colpo in prospettiva dall’Empoli ma non sarà titolare.

Conte in ritiro capirà se mandarlo in prestito per un altro anno o tenerlo nel parco difensori ma sul reparto arretrato il Napoli interverrà senza dubbio.

Simeone credo andrà via,

rallentamento per David che non può venire come riserva di Lukaku, anche per i costi che avrebbe.

Sotto osservazione Bonny del Parma, molto forte fisicamente, giovane, seguito anche dall’Inter, sa giocare in più ruoli dell’attacco, sa aggredire bene lo spazio.

Il Napoli è interessato anche a Lucca, altro nome in orbita azzurra.

Gyokeres mi pare pista poco percorribile, credo più ad uno tra Bonny e Lucca, forti entrambi ma che non mettono in discussione la centralità di Lukaku.

