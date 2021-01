Sky, Marocchi: “Napoli, sembrava facile ma per vincere a Verona bisogna lottare”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha commentato, ai microfoni di Sky Calcio Show, la sconfitta del Napoli sul campo del Verona.

“Il Napoli ha fatto gol dopo pochi secondi, quindi sembrava potesse trattarsi di una partita. Purtroppo per gli azzurri, tuttavia, quando giochi contro il Verona, anche se parti con dei grossi vantaggi, nulla è facile. Non dico che bisogna metterci pari intensità, perché è impossibile avendo la squadra di Juric determinate caratteristiche, ma quantomeno ci devi andare vicino. Quindi devi rimboccarti le maniche e sapere che in un campo, dove spesso la palla rimbalzava anche male, devi lottare. Poi se sei più forte tecnicamente vinci, ma se c’è differenza d’intensità scivoli inesorabilmente verso la sconfitta”.

