Manuele Baiocchini, esperto di mercato di Sky Sport, si è soffermato sulle ultime trattative in chiave Napoli. Queste le sue parole.

“Per il Napoli è un mercato d’attesa, sia in entrata che in uscita. Dipenderà molto dalle offerte che arriveranno. Ghoulam? Il Napoli non se ne farebbe nulla del prestito, lo darebbe solo a titolo definitivo. Emerson Palmieri? Piace al Napoli, così come a Roma e Inter, ma il Chelsea chiede una cifra importante ed è per questo che non s’è ancora mosso”.

