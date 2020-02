Sky, Mertens e il rinnovo: parti in contatto, lo scoglio è il bonus alla firma

Con la rete segnata al Barcellona, Dries Mertens è diventato, al pari di Marek Hamsik, il miglior marcatore della storia del Napoli e, secondo Sky, potrebbero esserci presto novità sul suo rinnovo.

Come noto ormai da tempo, l’attuale contratto del belga scadrà nel prossimo giugno e, dopo una lunga fase di stallo, le trattative sembrano essersi riaperte. Secondo l’emittente satellitare, le parti sarebbero costantemente in contatto: il biennale proposto dal Napoli soddisfa le richieste del calciatore, che però vorrebbe un bonus alla firma. È questo il principale nodo, visto che la cifra offerta dal club non accontenta del tutto il ragazzo. Si cercherà, comunque, un punto d’incontro.

