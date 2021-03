Sky – Mertens, l’infortunio non preoccupa. La sostituzione solo una precazione

Sky Sport ha riferito le ultime in merito all’infortunio alla spalla sinistra di Dries Mertens nel corso della partita di ieri contro la Repubblica Ceca.

L’attaccante belga, infatti, è uscito al 56° minuto per via di un problema alla spalla sinistra. Mertens è poi uscito sulle sue gambe e già questa è una buona notizia, ma Sky Sport riferisce che l’infortunio non è nulla di preoccupante.

Il ct del Belgio Roberto Martinez, infatti, ha deciso di sostituire Dries solo in via precauzionale. Ma ovviamente si rimane in attesa di notizie ufficiali della nazionale.

Comments

comments