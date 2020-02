L’emittente satellitare Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione di Dries Mertens, uscito malconcio dalla gara con il Barcellona.

Il belga ha rimediato un forte trauma contusivo alla caviglia destra, dopo un intervento di Busquets, e sicuramente non sarà a disposizione di Gattuso per la prossima gara di campionato contro il Torino. Tuttavia, secondo Sky, c’è qualche speranza di rivederlo in azione già contro l’Inter, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il 5 marzo al San Paolo.

