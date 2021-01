Sky – Dries Mertens, attaccante del Napoli, sarà probabilmente out nella sfida di domenica alle 15 contro l’Udinese.

Il belga non si è ancora ripreso del tutto dall’infortunio alla caviglia e quindi – fa sapere Sky – non sarà sicuramente titolare a Udine. Timide speranze per vederlo in panchina.

