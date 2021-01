Sky, Milik all’OM per 12 milioni. De Laurentiis strappa percentuale su rivendita

Gianluca Di Marzio, oltre a riferire che Milik è in partenza per Marsiglia, parla anche delle ultime sulla trattativa tra Napoli e OM.

Il polacco si trasferisce nel club francese per 12 milioni totali: 8 milioni la parte fissa e 4 di bonus. In più, De Laurentiis è riuscito ad ottenere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore pari al 20%.

Milik andrà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al primo punto conquistato dal Marsiglia; infine, il presidente ha deciso di rinunciare alle cause intentate contro il giocatore. Il rinnovo di contratto con il Napoli per permettere l’operazione è fino al 2022.

