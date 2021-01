Sky – Milik, c’è una nuova offerta del Marsiglia ma il Napoli resiste

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista Sky, riporta le ultime di mercato relative alla situazione di Arek Milik.

L’attaccante polacco, dopo il mancato rinnovo ed il contratto che si avvicina alla scadenza, è sulla lista dei partenti del Napoli. Il Marsiglia ci ha provato di nuovo ed ha presentato un’offerta da 7/8 milioni di euro per Milik; una cifra che non si avvicina a quanto richiesto dal Napoli, cioè intorno i 15 milioni.

Proprio per questo l’offerta del Marsiglia non è stata accettata; tutti i club, riferisce Di Marzio, sperano che De Laurentiis abbassi un po’ le pretese per affondare il colpo. Ma non è detto che il presidente del Napoli lo faccia.

