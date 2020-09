Sky – Milik ha aperto alla Roma. Sta decidendo con la famiglia

Sky Sport riporta le ultime su Arek Milik ed il suo possibile passaggio alla Roma che potrebbe essere vicino alla conclusione.

A quanto pare il polacco sta prendendo in seria considerazione un suo possibile passaggio alla Roma. In queste ore Milik ne sta parlando con la propria famiglia per prendere la decisione e per ora ancora non ha dato una certezza al club giallorosso.

Le prossime ore saranno decisivo per questa trattativa e domani ci potrebbero essere novità importanti. Con Dzeko che rimane in attesa, dato il suo possibile passaggio alla Juventus.

