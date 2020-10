Sky – Milik in viaggio, ma solo per raggiungere la Nazionale

Gianluca Di Marzio riferisce del viaggio che sta facendo Arek Milik, di cui si poteva ipotizzare che era in ambito calciomercato.

A quanto pare, invece, il calciatore polacco è in viaggio per raggiungere in anticipo la sua Nazionale, la Polonia. Il ct della Nazionale polacca, infatti, lo ha convocato per le sfide contro Finlandia (7 ottobre), Italia (11 ottobre) e Bosnia-Erzegovina (14 ottobre).

Fino ad oggi, l’unica squadra che ha sondato il terreno per Milik è stata la Fiorentina ma ancora non ha affondato il colpo. Per ora, quindi, il viaggio di Arek è solo per raggiungere la sua Nazionale e non per motivi di calciomercato.

