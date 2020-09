Sky, Milik sempre più vicino alla Roma: il polacco convinto del trasferimento

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito nuovi importanti aggiornamenti sul futuro di Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco, in uscita dal Napoli, sembra sempre più vicino al trasferimento alla Roma: “Ci sono novità su Milik. L’attaccante polacco ora sembra più convinto e vicino alla Roma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria per parlare del contratto: c’è fiducia. L‘accordo è a un passo. A Trigoria discussione fondamentale per il futuro dell’attaccante polacco, che adesso è entrato nell’ordine di idee di accettare la nuova destinazione.

Niente più resistenza dunque, ma solo alcune pratiche da sbrigare con il Napoli, vedi la questione multe e stipendi, prima della chiusura. Si accelera, forse in maniera definitiva, per un’operazione che sbloccherebbe una volta per tutte anche la partenza di Dzeko direzione Juventus. L’incontro di oggi a Trigoria è stato sicuramente il più importante, quello che può dare una sterzata forte al calciomercato di settembre e chiudere finalmente il cerchio degli attaccanti di Serie A”.

