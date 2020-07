Sky, Milik sempre più vicino all’addio: duello tra Juve, Tottenham ed Atletico Madrid

L’emittente satellitare Sky Sport fa il punto sul futuro di Arkadiusz Milik, la cui permanenza a Napoli è, ormai, quasi impossibile.

Il polacco, in scadenza di contratto nel 2021, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e con ogni probabilità verrà messo sul mercato per cercare di monetizzare. Anche Giuntoli, che ha parlato ieri prima del match con il Genoa, ha fatto capire quanto sia difficile trattenere il polacco. Al momento, Juventus, Tottenham ed Atletico Madrid sono le squadre maggiormente interessate all’acquisto dell’ex attaccante dell’Ajax. Il Napoli è disposto a cederlo (anche ai bianconeri), a patto che vengano soddisfatte le sue richieste: 40-50 milioni cash, o l’inserimento di una contropartita.

