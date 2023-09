Sky, Modugno: “ADL non sta pensando al sostituto di Garcia…”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Le sue dichiarazioni.

“De Laurentiis non sta pensando al sostituto di Garcia. Il presidente non pensa all’esonero. Chiaramente non è contento. Per lui, questa, è una fase di grande attenzione e preoccupazione, ma soprattutto di monitoraggio. Da buon padre di famiglia, cerca di contribuire, con la sua figura, a ritrovare la serenità. Più che un tweet di sostegno al tecnico, è un messaggio di sostegno al progetto, il suo: dopo cinque giornate, non si può mettere tutto in discussione.

Contro il Real Madrid, la richiesta è di fare bella figura. Nelle partite successive in Serie A, poi, si possono fare punti, perché il calendario lo permette. De Laurentiis sa che anche l’allenatore precedente, all’inizio, fu criticato. Pure la partenza di Gattuso-Ancelotti fu complicata. I paragoni con Spalletti ci sono anche perché parliamo di una gioia molto recente. Qui, però, le cose si fanno in grande: qui è passato Maradona, si sono vinti scudetti… Se vedi questo Napoli, però, ti rendi conto che qualcosa è cambiato, e vale anche per le sostituzioni. Paradossalmente, però, ieri il Napoli è andato molto meglio: si sono avuti segnali incoraggianti, ma la partita di Bologna la potevi e dovevi vincere”.

