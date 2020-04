Sky – Napoli al lavoro su due soluzioni in caso di ripresa degli allenamenti

La redazione di Sky Sport riferisce gli ultimi aggiornamenti riguardo la ripresa degli allenamenti per il Napoli.

A quanto pare il club è al lavoro su due possibili soluzioni. La prima è quella già nota, cioè che i giocatori (dopo la seduta di allenamento) rimangono a dormire nell’hotel attiguo in modo da avere un controllo costante di calciatori e staff.

La prima soluzione però fa sorgere un problema, dato che ci sono alcuni membri dello staff dell’hotel che non sono controllabili. Questo fattore di rischio ha fatto sì che il Napoli ipotizzasse una seconda opzione, che prevede di far tornare i giocatori nelle loro rispettive case dopo l’allenamento. Una decisione in merito, comunque, ancora non c’è.

