Sky: Napoli ansia per Lukaku. Si interverrà sul mercato?

Il Napoli aspetta di capire quanto l’infortunio terrà Lukaku lontano dal campo, con un occhio al mercato

Così Di Marzio su X:

Ore di attesa in casa Napoli per sapere qualcosa in più sulle condizioni diRomelu Lukaku.



Il belga ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra nel corso del primo tempo dell’ultima amichevole contro l’Olympiakos, e l’infortunio preoccupa e non poco i campani.

Nelle prossime ore sarà più chiara l’entità del problema, ma la sensazione è che non si tratterà di qualcosa di poco conto.

In ogni caso la strategia dei campioni d’Italia prevede di non fare valutazioni avventate, ma comunque di rimanere vigili qualunque sia l’esito degli esami a cui si sottoporrà l’ex Roma e Inter.

In caso di lungo stop, infatti, gli azzurri potrebbero pensare di tornare sul mercato per dare a Conte un altro attaccante, dopo le cessioni di Simeone e Raspadori.

