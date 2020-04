Sky, Napoli avvisato: il Torino non vuole cedere Belotti

L’emittente satellitare Sky Sport fa il punto sulle possibili trattative di mercato del Napoli, alla ricerca di un nuovo attaccante.

Uno dei principali profili monitorati dal club azzurro è quello di Andrea Belotti, centravanti e capitano del Torino: il Gallo piace tanto a De Laurentiis, ma il presidente granata, Urbano Cairo, non sembra avere alcuna intenzione di cederlo. Il ragazzo, dal canto suo, si trova molto bene in Piemonte e non sarebbe un problema, per lui, rimanere al Toro: l’unico modo per convincere Cairo sarebbe un’offerta molto allettante, che negli ultimi anni è arrivata solo dall’Atletico Madrid.

