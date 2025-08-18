Sky: Napoli caccia all’attaccante. Il punto

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Romelu Lukaku.

Cosi la redazione di Sky Sport:

L’attaccante belga ha subito una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e i tempi di recupero saranno molto lunghi.

Per questo il club di De Laurentiis ha cominciato a sondare diversi giocatori tra i quali Hojlund, Vlahovic, Krstovic, Pinamonti ed Embolo.

Per il momento, però, il direttore sportivo Giovanni Manna si è limitato a prendere informazioni senza muoversi in maniera concreta per nessuno di loro.

Comments

comments