Sky – Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta, il Napoli avrebbe avuto anche dei contatti con Simone Inzaghi.

“Per me non ci sono margini per recuperare un rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Anche se il presidente dovesse mai fare un ultimo tentativo, da parte di Rino non ci sono spiragli oggi. Il Napoli ha contattato diversi allenatori tra cui Inzaghi e Spalletti che è in pole position“.

