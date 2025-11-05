Napoli

Sky: Napoli di Bologna si parlerà da giovedì

Pubblicato il

Domenica alle 15.00 è in programma Bologna-Napoli ultima giornata prima della sosta 

Oggi Conte ha concesso un giorno di riposo alla squadra, la partita contro i felsinei si comincerà a preparare da giovedì

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top