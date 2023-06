Sky – Napoli, Galtier profilo più concreto per la panchina azzurra

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato della situazione nuovo allenatore del Napoli.

“Galtier più degli altri, in questo casting è il profilo più concreto. In Francia stanno raccontando di una trattativa in corso tra i legali del tecnico e il PSG per una ricca buonuscita da 6mln di euro, potrebbe essere l’ultimo passaggio formare per andare a definire la trattativa col Napoli. I contatti tra De Laurentiis e Galtier sono datati, era stata un’opzione già qualche anno fa prima che arrivasse Spalletti. Tra gli altri nomi nella lista del Napoli Garcia è un profilo interessante, De Laurentiis l’ha incontrato ma se avesse voluto chiudere lo avrebbe potuto fare. Paulo Sousa ha un alto gradimento, ma c’è la clausola da 1,8mln che frena il presidente del Napoli.

Poi c’è anche l’opzione Fonseca, ma Galtier sembra davvero il profilo giusto. Perché è un allenatore da 4-3-3 e delle stelle a Parigi, ha svezzato e fatto crescere Osimhen al Lille. Sembra esserci quel fermento di andare a chiudere, non l’ha fatto oggi De Laurentiis perché era a Milano per i funerali di Berlusconi. Il presidente ora sta tornando a Roma, oggi non dovrebbe essere la giornata decisiva ma di passaggio che potrebbe portare a Galtier”.

