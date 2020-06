L’allenamento prosegue al San Paolo da parte del Napoli e la redazione di Sky Sport riporta qualche aggiornamento dalla seduta.

Un allenamento che va per le lunghe, con Gattuso che non lascia niente al caso. La redazione, infatti, riporta che il mister sta provando anche i calci di rigore in questa seduta di allenamento. Questo perché, come già ufficializzato, se i tempi regolamentari terminano in pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore.

