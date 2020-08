Napoli e Genoa, dialoghi continui e fitti tra i due club secondo quanto riferisce Sky Sport. In ballo ci sono ben tre giocatori azzurri.

Il club azzurro, in particolare, continua a lavorare per il mercato in uscita. Al Genoa interessano ben tre nomi: Ounas, Younes e Luperto. Il difensore azzurro interessa al club rossoblù e sta trattando con il Napoli.

Il portale online di Gianluca Di Marzio riferisce che il ds Faggiano vuole cercare un’intesa per il prestito del giocatore.

