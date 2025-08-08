Calciomercato

Sky: Napoli Gutierrez verso la chiusura.

Pubblicato il

Il difensore del Girona Miguel Gutierrez è prossimo a vestire la maglia del Napoli: chiusa l’operazione tra i club

Così Di Marzio su X

Si è chiusa la trattativa tra Napoli e Girona per Miguel Gutierrez, difensore classe 2001.

Lo spagnolo arriverà in azzurro in un’operazione da circa 20 milioni di euro.

Da limare – per arrivare poi all’ufficialità – restano solo i dettagli con il giocatore, che ha già da tempo dato l’ok al trasferimenti. Le cifre del contratto dovrebbero essere intorno ai 2 milioni di euro a stagione.

Altro tassello importante dunque per la rosa di Antonio Conte, che intanto continua a lavorare anche per Juanlu.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top