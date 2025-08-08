Sky: Napoli Gutierrez verso la chiusura.

Il difensore del Girona Miguel Gutierrez è prossimo a vestire la maglia del Napoli: chiusa l’operazione tra i club
Così Di Marzio su X
Si è chiusa la trattativa tra Napoli e Girona per Miguel Gutierrez, difensore classe 2001.
Lo spagnolo arriverà in azzurro in un’operazione da circa 20 milioni di euro.
Da limare – per arrivare poi all’ufficialità – restano solo i dettagli con il giocatore, che ha già da tempo dato l’ok al trasferimenti. Le cifre del contratto dovrebbero essere intorno ai 2 milioni di euro a stagione.
Altro tassello importante dunque per la rosa di Antonio Conte, che intanto continua a lavorare anche per Juanlu.