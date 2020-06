Sky – Napoli: idea Szoboszlai per il centrocampo

Sky – Szoboszlai, calciatore ungherese, classe 2000, potrebbe essere un’idea per il futuro del Napoli. Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

“Primi contatti avviati tra gli azzurri e la dirigenza della squadra austriaca. E’ un’idea forte per il Napoli, un obiettivo che la società vuole cercare di percorrere. Le due squadre, questa stagione si sono affrontate in Champions League. Vittoria per gli azzurri in Austria e pareggio per 1-1 al San Paolo, e tra le due società i rapporti sono ottimi.”

