Sky – Napoli, Insigne vuole restare in azzurro anche in scadenza

Sky Sport riporta le ultime novità in merito alla situazione di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, e del suo rinnovo di contratto.

Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, la volontà di Insigne è sempre quella di rimanere al Napoli. Anche se la questione legata al rinnovo di contratto rimane aperta. Aurelio De Laurentiis ha fissato un prezzo, 30 milioni trattabili, dato che nessuno è incedibile per via del fatto che il club deve fare qualche sacrificio.

Il capitano non ha l’idea di lasciare il Napoli e se non sarà costretto dal mercato ad andare via, allora attenderà la naturale scadenza del contratto.

