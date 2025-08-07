Calciomercato

Sky: Napoli Juanlu, Gutierrez ed un centrocampista ma non solo

Pubblicato il

Juanlu e Gutierrez, esterni bassi destro e sinistro dovrebbero arrivare in tempi brevi dalla Spagna.

Poi si lavorerà ad un centrocampista Musah o Miretti i nomi più gettonati

ed in seguito se dovesse uscire Raspadori si ragionerà su un altro colpo in attacco

ma senza fretta.

A riferirlo la redazione di Sky Sport

