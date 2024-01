Sky – Napoli: nuova idea per la difesa

Il Napoli vuole coprirsi, una delle priorità della dirigenza è quella di regalare a Walter Mazzarri un rinforzo in difesa.

Sfumato il sogno Dragusin dal Genoa, con il giocatore che si accaserà al Tottenham, nelle ultime ore il club ha fatto un sondaggio per Martinez Quarta della Fiorentina. Il centrale classe 1996 è un titolare della squadra di Vincenzo Italiano, con un bottino, fin quI, di 5 gol e 1 assist in 21 gare in tutte le competizioni.

Il centrale della Fiorentina è solo l’ultimo nome nella lista della dirigenza del Napoli: il club segue anche Nehuen Perez dell’Udinese, squadra in cui milita anche Lazar Samardzic, altro obiettivo azzurro. Se per il serbo c’è già stato più di un dialogo, nel caso dell’argentino la trattativa sembrerebbe non semplice: l’Udinese lo valuta 12 milioni di euro ed è seguito anche da Milan, Fiorentina e Atletico Madrid. Tra le idee del Napoli resta anche Arthur Theate, centrale classe 2000 del Rennes che in Serie A ha già fatto bene nel 2021-2022 con la maglia del Bologna.

Comments

comments