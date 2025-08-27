Sky: Napoli nuovi contatti con lo United

Napoli nuovi contatti con lo United per trovare l’intesa per Hojlund.
Aumenta la fiducia per Elmas
Questo l’aggiornamento di Di Marzio su X:
Nuovi contatti nel pomeriggio tra Napoli e Manchester United perRasmus Hojlund.
L’obiettivo del Napoli è quello di raggiungere l’intesa per l’attaccante e quindi si parlerà per rendere l’obbligo di ricatto per il giocatore più sicuro o facilmente raggiungibile, in modo da accontentare i Red Devils.
Aumenta comunque la fiducia per la buona riuscita della trattativa e per raggiungere un accordo forse già in giornata.
Intanto, non è in discussione l’affare Elmas col Lipsia, che tornerà così al Napoli dopo due stagioni.