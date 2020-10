Sky Sport riferisce le ultime relative all’infortunio di Lorenzo Insigne, uscito a metà primo tempo nel match di ieri contro la Real Sociedad.

Il Napoli non è preoccupato per l’infortunio del capitano e non c’è particolare ansia, anche se per ora non si conoscono i tempi di recupero. Oggi Insigne si sottoporrà agli accertamenti di rito e si caprà meglio l’entità dell’infortunio subito ieri sera.

