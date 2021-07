Il Napoli per la possibile partenza di Ospita avrebbe già un accordo con Vaclik in scadenza con il Siviglia.

Tomas Vaclik portiere titolare della Repubblica Ceca è tra i protagonisti a sorpresa dell’arrivo della squadra ai quarti di finale di Euro 2020 dopo la vittoria contro l’Olanda. Il calciatore 1989 sarebbe un’opzione per il Napoli in caso Ospina partisse oppure tenerlo come vice Meret. Con il preaccordo tra le parti, la squadra azzurra nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva.

