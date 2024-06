Sky: Napoli prima la difesa poi il resto. Conte parlerà con Di Lorenzo e Kvara.





Il primo step di Conte è accordarsi con Di Lorenzo e perché è il capitano e per le problematiche ambientali che ci sono.

Poi – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre –per ribadirgli l’assoluta fiducia che Conte ha nei suoi confronti e, quindi, la centralità che avrà all’interno di questo nuovo corso sia come capitano che come giocatore.

Poi bisogna dare concretezza a tutte le idee di cui si è discusso in queste settimane per cercare di mettere a disposizione di Conte, nel più breve tempo possibile, una squadra con cui lavorare.

Sarebbe importante avere almeno l’ossatura principale della squadra per l’inizio del ritiro.

Quindi ci sarà un bel po’ di lavoro anche per Manna.

Tra Vanderson e Lukaku io credo che a vestire la maglia azzurra potrebbe essere Lukaku per affinità con l’allenatore.

Poi è chiaro che il mercato è imprevedibile e ci sono tante società interessate a Lukaku.



Il Napoli prima di prendere questa tipologia di calciatore, invece, deve vendere Osimhen, altrimenti rimane lui.



Se arrivasse Vanderson sarebbe in aggiunta a Di Lorenzo.



È un giocatore che sicuramente piace al Napoli ma tra il piacere e il comprare ne corre.

In questo momento non credo sia un’assoluta priorità per il Napoli che però in quella zona di campo dovrà intervenire a prescindere.



Se da un lato si intensificano gli incontri tra Kvaratskhelia ed il Napoli, dall’altro le richieste del PSG non possono che mettere paura al club di De Laurentiis

perché se la squadra francese decidesse di intervenire in maniera pesante i margini di manovra del Napoli si restringerebbero.



E il club di De Laurentiis si dovrebbe mettere al riparo da questo tipo di situazione perché Conte ha espresso il desiderio di allenare il georgiano che considera molto importante per la competitività del Napoli

È chiaro che se ti arriva una richiesta di 100mln ci devi pensare. Conte non ha intenzione di far vendere Kvara; ci parlerà, poi lo farà il procuratore e, infine, deciderà il giocatore.



Per quanto riguarda il reparto arretrato, oggi il sogno nemmeno troppo segreto del Napoli è Buongiorno

per il quale ad oggi non c’è una grande concorrenza.



Naturalmente dopo l’Europeo le pretendenti per Buongiorno potrebbero aumentare a tutto vantaggio del Torino.

Diciamo che siamo neanche agli albori della trattativa.



Su Chiesa ti posso dire che l’agente, Fali Ramadani, potrebbe incontrare il Napoli ma, secondo me, incontrerà prima la Roma che, finora, ha espresso il gradimento maggiore nei confronti del ragazzo.



E poi, sugli esterni, oggi l’esigenza ce l’ha più la Roma che il Napoli.

Lindstrom se dovesse andar via, potrebbe fare spazio a Cambiaghi.



Ma per me prima bisogna intervenire in difesa, poi le cessioni e poi il completamento della rosa.



Secondo me non deve essere azzerata la parte tecnica di quest’anno perché, secondo mia personalissima opinione, il Napoli ha una squadra molto forte”

