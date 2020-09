Sky – Napoli-Roma e lo scambio Milik-Under. Le ultime

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky, ha dato le ultime in merito alla vicenda relativa allo scambio Milik-Under.

L’intesa tra i due club non c’è, così come quella tra Milik e la Roma ed Under con il Napoli. I due club, comunque, continuano a lavorare e nei giorni scorsi c’era stata la richiesta, da parte del club di De Laurentiis, del giovane Riccardi.

Una richiesta che non ha avuto effetto e la novità delle ultime ore è che il Napoli ha chiesto un altro giovane: Edoardo Bove, 2002 della Primavera giallorossa. Dopo solo un anno Bove ha già cominciato a far parlare di sé; in un anno, infatti, ha collezionato 3 gol e 5 assist in 20 presenze ed è già considerato un talento cristallino.

