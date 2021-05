Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha dato le ultime novità in merito ad uno dei nomi accostati al Napoli.

In particolare, si parla della tanto discussa panchina azzurra. Secondo le ultime, infatti, Cristophe Galtier non sarebbe più in corsa per la panchina del Napoli; l’allenatore francese, secondo quanto riferisce Di Marzio, ha firmato con il Nizza.

Affare praticamente chiuso, quindi, e Galtier resta in Francia.

