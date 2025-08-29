Sky: Napoli si tratta con gli agenti di Hojlund

Napoli, incontro in corso con gli agenti di Hojlund
Si cerca l’accordo contrattuale con l’attaccante
Per le commissioni e i termini personali del giocatore. Arrivato al meeting anche Antonio Conte
Napoli, incontro in corso con gli agenti di Hojlund
Si cerca l’accordo contrattuale con l’attaccante
Per le commissioni e i termini personali del giocatore. Arrivato al meeting anche Antonio Conte
Le convocazioni di Gattuso: ci sono Meret, Di Lorenzo e Politano
SSC Napoli: il report di oggi
Conte: “Sarà un campionato, molto equilibrato. Noi daremo tutto e alla fine si tireranno le somme”
Napoli Intrigo Hojlund che potrebbe coinvolgere anche Elmas
Antonio Conte prima di Napoli-Cagliari: “Importante avere stesso piglio e determinazione della prima di campionato”
Champions: Quanti punti servono per passare il turno o arrivare tra le prime otto?
Nel mirino anche Kobbie Mainoo?
Champions: Tutte le date della fase campionato in attesa di conoscere quelle del Napoli
Geolier annuncia che non proseguirà la partnership con il Napoli.
Ultim’ora su Rasmus Hojlund e Eljif Elmas