Calciomercato

Sky: Napoli si tratta con gli agenti di Hojlund

Pubblicato il

Napoli, incontro in corso con gli agenti di Hojlund

Si cerca l’accordo contrattuale con l’attaccante

Per le commissioni e i termini personali del giocatore. Arrivato al meeting anche Antonio Conte

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top