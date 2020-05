La redazione di Sky Sport riferisce le ultime provenienti da Castel Volturno che riguardano il Napoli, in particolare sulla ripresa degli allenamenti di oggi.

La squadra, dopo i quattro tamponi della scorsa settimana, ha effettuato i test sierologici. In più, Gattuso ha cambiato le modalità di allenamento per le sedute individuali della squadra.

Non sono più le tre sedute al giorno, ma due: Da questa settimana il mister vuole far lavorare la squadra anche sulla forza e non solo sull’aerobica.

