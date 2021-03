Sky: nessun margine per risanare il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis

La redazione di Sky Sport fornisce importanti aggiornamenti sul futuro di Gattuso, attuale allenatore del Napoli.

Sembrerebbe che non ci siano le condizioni per risanare il rapporto tra il tecnico calabrese e la società azzurra. Gli ultimi mesi, infatti, sono stati troppo turbolenti e le possibilità di un dietrofront di De Laurentiis sembrerebbero essere molto basso.

L’obiettivo di Gattuso resta quello di portare il Napoli in Champions League sia per sé stesso che per la grande professionalità che ha sempre dimostrato.

Fonte Sky Sport

