Sky: nessun problema per Ospina, Rrahmani e Osimhen per l’ingresso in Inghilterra

La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sull’ingresso di Ospina, Rrahmani e Osimhen in Inghilterra.

Sembrerebbe che l’UEFA abbia rassicurato il Napoli sull’ingresso in Inghilterra dei tre calciatori nonostante siano provenienti da paesi inseriti nella lista rossa del Regno Unito.

Ospina, Osimhen e Rrahmani non hanno effettuato il tampone in giornata, ma si sottoporranno al test di controllo una volta arrivati in Inghilterra. Accertata la negatività, potranno scendere serenamente in campo.

